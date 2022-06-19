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Российский диетолог назвала опасные для фигуры летние продукты

Диетолог Елена Соломатина: употребление черешни способствует набору веса

Фото: Shutterstock

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасные для фигуры летние продукты. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

По словам медика, в теплое время года можно незаметно набрать вес, употребляя в пищу арбузы, черешню и виноград, которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Кроме того, специалистка включила в данный список пиво, свежевыжатые соки, смузи, мороженое и винегрет.

«В отварном варианте крахмалистый состав продуктов для этого салата способствует образованию жиров. И есть риск поправиться, учитывая то, что овощную закуску мы обильно поливаем растительным маслом», — объяснила собеседница издания.

Ранее в июне диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности арбузной диеты для здоровья. Диетолог отмечает, что похудение на арбузах становится особо популярным в летний период. Однако, по ее словам, в этих плодах содержится большое количество сахара, поэтому арбузные диеты противопоказаны людям с сахарным диабетом и другими заболеваниями.

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Алина Гостева
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