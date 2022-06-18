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Диетолог предупредила россиян об опасности арбузной диеты

Диетолог Соломатина: арбузные диеты противопоказаны людям с диабетом

Фото: Shutterstock

Диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности арбузной диеты для здоровья. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила, почему от употребления арбузов стоит воздержаться диабетикам и в каких количествах его нужно есть.

Диетолог отмечает, что похудение на арбузах становится особо популярным в летний период. Однако по ее словам, в этих плодах содержится большое количество сахара, поэтому арбузные диеты противопоказаны людям с сахарным диабетом и другими заболеваниями. «Я не рекомендую злоупотреблять арбузными диетами людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом. Достаточно сделать один разгрузочный день на арбузах. Это позволит снизить количество калорий», — объяснила Соломатина.

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Кроме того, диетолог добавила, что арбузы стоит употреблять в качестве отдельного приема пищи, поскольку они могут спровоцировать проблемы с ЖКТ и вызвать брожение в желудке.

До этого врач объяснила опасность красного мяса для некоторых россиян. Она объяснила, почему его стоит исключить из рациона людям с подагрой и заболеваниями почек.

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Елена Матвиенко
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