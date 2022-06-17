Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач объяснила опасность красного мяса для некоторых россиян

Диетолог Нурия Дианова: красное мясо стоит исключить при подагре и заболеваниях почек

Фото: Jose Ignacio Pompe / Unsplash

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала россиянам, кому категорически запрещено употреблять в пищу красное мясо. В интервью для News.ru она объяснила опасность этого продукта для людей с некоторыми заболеваниями, а также сообщила, чем мясо можно заменить.

Диетолог отмечает, что красное мясо стоит исключить тем, кто имеет проблемы с печенью, почками и подагру. «Отдельно хочу отметить, что, если у человека есть аллергия, то красное мясо часто выступает в качестве возбудителя, особенно в сочетании с красным вином. Именно поэтому подагру в свое время называли болезнью королей», — заявила Дианова.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Врач также сообщила, что при отказе от красного мяса можно выбрать другую, более полезную систему питания. «Есть огромное количество разноплановых диет, в том числе и с исключением употребления красного мяса. Лучше всего, на мой взгляд, себя зарекомендовала средиземноморская диета, которая, в свою очередь, практически лишена животного белка», — заключила диетолог.

До этого диетолог предупредила россиян об опасных последствиях модной диеты. По ее словам популярная кетодиета может привести к образованию камней в почках и воспалениям в организме.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.