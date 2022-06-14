Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях модной диеты

Диетолог Лушникова предупредила, что кетодиета приводит к образованию камней в почках

Врач-диетолог Ольга Лушникова рассказала россиянам об опасных для здоровья последствиях модной кетодиеты. В интервью для «Ленты.ру» она объяснила, как белково-жировое питание ограничивает поступление в организм множества полезных веществ, а также приводит к образованию камней в почках, остеопорозу и панкреатиту.

«Кетодиета появилась давно. Изначально она использовалась при лечении эпилепсии у детей, ею лечили припадки, от которых не помогали лекарственные препараты», — рассказала Лушникова. При этом врач предупредила, что здоровому человеку не нужны подобные ограничения в питании.

По мнению диетолога, эта диета лишает человека огромного количества полезных веществ, в первую очередь — углеводов. «Идет жесткое ограничение углеводов, что влечет за собой дефицит большого количества витаминов и микроэлементов, а также клетчатки», — заявила она. В такой системе питания, по словам Лушниковой, исключаются такие важные продукты для человека продукты, как зерновые, бобовые, крахмалистые овощи и фрукты.

Если на первых этапах снижение веса на кетодиете идет успешно, то в долгосрочной перспективе, как объясняет Лушникова, это приведет к серьезным проблемам со здоровьем. «При соблюдении кетодиеты зафиксированы некоторые побочные эффекты: остеопороз, образование камней в почках, увеличение уровня "плохого" холестерина, панкреатиты, желчекаменная болезнь и не только», — предупреждает диетолог и сообщает, что далеко не всем подходит подобная система питания.

До этого врач Екатерина Волкова назвала четыре простых способа для женщин не набрать вес снова после диеты. Для этого она посоветовала переводить всю семью на правильное питание и не корить себя за срывы.