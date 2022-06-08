Врач назвала четыре простых способа для женщин не набрать вес снова после диеты

Врач Волкова посоветовала не наказывать себя за срывы для сохранения формы после похудения

Врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова, часто работающая с желающими привести себя в форму после беременности пациентками, призвала мечтающих привести вес в норму не отчаиваться и назвала четыре простых способа, которые помогут снова не набрать лишние килограммы после диеты. Ее слова передает издание «Доктор Питер».

Волкова объяснила принцип выбора продуктов для женщин, желающих не потолстеть: «Понятно, как готовить, не нужно искать по всему городу, и, что очень важно, — их [продукты] ест вся семья. Не будешь же каждый день готовить себе отдельно — это прямой путь к "кухонным" ночам, отрыву от семьи и отсутствию отдыха».

Также врач советует не наказывать себя за срывы, так как ни к чему хорошему это не приведет. По ее словам, не стоит себя корить за вчерашний кусок торта или посиделки с подругами, а лучше сконцентрироваться на позитивных моментах вчерашнего дня и продолжить правильно питаться, чтобы сохранить форму после похудения.

В процессе снижения веса и закрепления достигнутого результата, по словам врача, очень важно не торопиться. «Любые резкие изменения — стресс для организма. А организм не любит стресс и будет всеми доступными методами пытаться тебе помешать. А у него есть на что надавить. При резком изменении питания может появиться быстрая утомляемость, головная боль, ухудшение концентрации и, конечно, испорченное настроение. И тут уже будет не до похудения», — уточнила Волкова.

Кроме того, врач рекомендует внимательно следить за здоровьем и отмечает, что ряд заболеваний могут мешать похудеть или сохранить форму, поэтому лучше сначала вылечить их, а потом разбираться с фигурой. По ее мнению, прием определенных препаратов, тревожные расстройства и депрессия могут помешать при снижении веса.

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