Раскрыта неочевидная причина ожирения

Диетолог Соломатина предупредила о быстром наборе лишнего веса от алкогольных напитков

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что большинство программ для снижения веса основаны на контроле за числом потребляемых калорий. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Эксперт сообщила, что алкогольные напитки приводят к более быстрому набору лишнего веса, чем продукты с аналогичным количеством калорий. Она назвала употребление спиртного неочевидной причиной ожирения. «В пиве килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным», — отметила диетолог.

Соломатина добавила, что воздействие алкоголя на организм объясняется реакцией печени на этанол, который является токсином. Употребление алкоголя также резко поднимает уровень глюкозы в крови и приводит к отложению жиров.

«На время обезвреживания этого вещества все остальные процессы в организме замедляются. Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи», — объяснила медик.

Ранее врач-диетолог Эльвира Гилемзянова посоветовала пережевывать пищу 32 раза. По ее словам, чтобы наладить работу ЖКТ, необходимо есть в хорошем настроении.