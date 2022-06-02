Врач посоветовала пережевывать пищу 32 раза

Диетолог Гилемзянова: чтобы наладить работу ЖКТ, нужно есть в хорошем настроении

Врач-диетолог Эльвира Гилемзянова рассказала, как наладить работу пищеварения при помощи бесплатных методик. В интервью для UfacityNews.ru она объяснила, почему нужно пережевывать пищу 32 раза, а также не есть в плохом расположении духа.

Врач посоветовала в первую очередь обратить внимание на гигиену приема пищи. Начать восстановление работы желудочно-кишечного тракта врач рекомендует с настройки психоэмоционального состояния. «В моменты расстройства, обиды, злости, гнева, ярости вырабатываются гормоны стресса, которые спазмируют мышцы и органы ЖКТ. Как следствие, еда не расщепляется», — добавила Гилемзянова. Она также сообщила, что при сильном стрессе лучше отложить прием пищи, помедитировать или сделать дыхательную практику, а затем приступать к трапезе в хорошем настроении.

Врач также обращает внимание на важность правильного пережевывания пищи. «Пищеварение начинается во рту. Пережевывание — это первый этап обработки еды для ее расщепления», — объяснила она. Чтобы еда лучше усваивалась, эксперт советует перейти на практику лечебного жевания пищи и жевать каждый кусок не менее тридцати двух раз.

Кроме того, Гилемзянова отметила особую важность приема пищи без отвлекающих факторов. «Принимайте пищу в состоянии покоя, без отвлекающих факторов. Просмотр ТВ, залипание в гаджетах, чтение книг, газет отвлекает мозг. Во-первых, он не дает сигнал вырабатываться ферментам, во-вторых, не получает сигналы насыщения. Из этого следует, что вы будете переедать», — заключила диетолог.

До этого врач объяснил связь между недостатком сна и тягой к сладостям. Он объяснил, что постоянный недосып может привести к ожирению и хроническим заболеваниям.

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