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Врач объяснил связь между недостатком сна и тягой к сладостям

Хирург Бекхан Хациев: нарушение сна приводит к развитию ожирения

Фото: Melanie Kreutz / Unsplash

Президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев рассказал, как недостаток сна приводит к развитию ожирения и провоцирует возникновение хронических заболеваний. В интервью для издания «Известия» врач объяснил связь между недосыпом и тягой к сладостям, а также предупредил об опасных последствиях нарушенного режима.

Регулярно работающий с пациентами с ожирением Хациев отмечает, что существует прямая зависимость между недостатком сна и лишним весом. «Нарушение режима труда и отдыха приводит к ряду проблем, среди которых и метаболические нарушения: все начинается с гипоксемии (понижение содержания кислорода в крови), затем происходит снижение чувствительности к инсулину, который вырабатывает организм, вслед за этим — изменение толерантности к глюкозе и последующее развитие сахарного диабета», — пояснил эксперт.

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Кроме того, Хациев объяснил, что регулярный недосып приводит к увеличению суточной калорийности рациона, а также вызывают тягу к жирной и сладкой пище. Как итог — частое переедание и набор веса. «Опасность ожирения состоит в том, что оно не только ухудшает качество жизни человека, но и приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний — сахарному диабету второго типа, проблемам с сердцем, а также с репродуктивным здоровьем и многими другими системами организма», — предупредил эксперт.

Чтобы не допустить подобных проблем со здоровьем, врач советует соблюдать режим сна и отдыха, высыпаться, а также регулярно заниматься физическими упражнениями и правильно питаться.

До этого диетолог объяснила россиянам опасность детокс-диет. Она предупредила, что модные методы детокса и разгрузочные дни проводят к ухудшению работы почек, а также к развитию расстройств пищевого поведения.

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Елена Матвиенко
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