Диетолог объяснила россиянам опасность детокс-диет

Диетолог Комиссарова предупредила об опасности разгрузочных дней для здоровья

Диетолог и врач-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала российским женщинам об опасности детокс-диет и разгрузочных дней для здоровья. В интервью для РИА Новости она объяснила, как неконтролируемый прием очищающих препаратов может нанести удар по здоровью почек и печени.

Диетолог объясняет, что человеческий организм способен самостоятельно «очищаться» через почки и печень. «Почки фильтруют кровь, удаляя ненужные продукты обмена. Печень нейтрализует и выводит токсичные вещества: алкоголь, лекарственные препараты и прочее», — сообщила она.

Кроме того, врач критически высказалась о модных методах детокса или очищения организма. Например, тюбаж, способ очищения печени через стимуляцию желчевыделения, по ее словам, опасен для организма, потому что может спровоцировать желчную колику. «Такой способ детокса особо опасен, если есть камни в желчном пузыре», — дополнила она.

Комиссарова призвала худеющих перестать издеваться над своим здоровьем: «Неоправданный прием токсичных препаратов, бесконечные промывания кишечника могут не только нарушить микрофлору и иммунную защиту организма, но и привести к стойким нарушениям моторики кишечника». Кроме того, прием мочегонных фитосборов, по словам врача, наносит удар по почкам и приводит к снижению их функции.

Диетолог советует быть особо осторожными с голоданием или разгрузочными днями после переедания. Это, предупреждает она, провоцирует появление расстройств пищевого поведения. «В случае похудения, подобный цикл "переедание/голод" замыкает порочный круг ненависти к еде и своему весу. Резкий перепад с 3000 до 800 килокалорий — прямой путь к развитию расстройства пищевого поведения и плохому психическому самочувствию», — заключила Комиссарова.

До этого диетолог Лекси Эндикотт перечислила правила питания для желающих долго жить. Она объяснила, как еда влияет на здоровье и посоветовала изменить свой рацион по примеру долгожителей.

