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Кадыров заявил о финальном этапе зачистки поселка в ЛНР﻿

Глава Чечни Кадыров заявил о завершении финального этапа зачистки поселка Метелкино в ЛНР

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении финального этапа зачистки поселка Метелкино в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля», — сообщил он, добавив, что поселок имел стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку там украинцы могли прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот».

«Но не тут-то было. Поселок зачищен», — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал о новой группе сдавшихся украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР. Он отметил, что любой украинский гражданин может получить повестку буквально за любую мелкую административную провинность, после чего принужденно мобилизованных отправляют на передовую.

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Марина Совина
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