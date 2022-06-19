Кадыров рассказал о новой группе сдавшихся украинских военных в ЛНР

Глава Чечни Кадыров рассказал о сдаче очередной группы украинских военнослужащих в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о новой группе сдавшихся украинских военнослужащих в поселке Врубовка в Луганской народной республике (ЛНР).

«Недавно бойцам чеченских спецподразделений в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», — написал Кадыров.

Он отметил, что любой украинский гражданин может получить повестку буквально за любую мелкую административную провинность, после чего принужденно мобилизованных отправляют на передовую. По его словам, таким образом киевские власти отнюдь не пытаются достичь военного преимущества, а используют их как потенциальные жертвы, часто самостоятельно их расстреливая. Это помогает жаловаться европейским партнерам о больших потерях и выпрашивать финансовую и военную помощь, заключил глава Чеченской Республики.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обеспокоен ростом ненависти ко всему русскому. Кроме того, он высказался против переименования Пушкинской улицы, расположенной рядом с городской мэрией.