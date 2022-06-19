Мэр Одессы выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом «ненависти ко всему русскому»

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обеспокоен ростом ненависти ко всему русскому. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете New York Times.

Он также высказался против переименования Пушкинской улицы, расположенной рядом с городской мэрией. «Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — подчеркнул Труханов.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией. В частности, речь шла о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской улицах и улице Чапаева.

7 июня стало известно, что Министерство культуры Украины создаст новый совещательный орган, задачами которого будут являться декоммунизация и дерусификация страны. Позднее Верховная Рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и другую издательскую продукцию из России и Белоруссии в медиа и общественном пространстве страны.