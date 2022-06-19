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Мэр Одессы выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом «ненависти ко всему русскому»

Фото: РИА Новости

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обеспокоен ростом ненависти ко всему русскому. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете New York Times.

Он также высказался против переименования Пушкинской улицы, расположенной рядом с городской мэрией. «Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — подчеркнул Труханов.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией. В частности, речь шла о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской улицах и улице Чапаева.

7 июня стало известно, что Министерство культуры Украины создаст новый совещательный орган, задачами которого будут являться декоммунизация и дерусификация страны. Позднее Верховная Рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и другую издательскую продукцию из России и Белоруссии в медиа и общественном пространстве страны.

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Евгения Куликова
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