Парламент Украины принял закон о выходе из соглашений СНГ

Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ

Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

«Одобрены проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах - участниках СНГ, проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 16 июля все сайты и компьютерные программы на Украине должны полностью перевести на государственный язык. Вторая и седьмая части закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» распространятся на интернет и интерфейсы программ.

В соответствии с тем же законом на Украине запретили печатные СМИ только на русском языке.