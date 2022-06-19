Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Парламент Украины принял закон о выходе из соглашений СНГ

Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ

Фото: РИА Новости

Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

«Одобрены проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах - участниках СНГ, проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 16 июля все сайты и компьютерные программы на Украине должны полностью перевести на государственный язык. Вторая и седьмая части закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» распространятся на интернет и интерфейсы программ.

В соответствии с тем же законом на Украине запретили печатные СМИ только на русском языке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывший премьер Британии пожаловался на унижения со стороны Путина
Гастроэнтеролог сообщил об опасности ряда дачных цветов для детей
Зеленскому позволят выбрать страну-представителя Украины в России
Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе
Выбор Хиросимы в качестве места проведения G7 объяснили
Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал Медведева «клоуном»
На Украине запретят русскую музыку и книги
Бывший премьер Британии назвал причину «безнаказанности» России за спецоперацию
Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима с Россией
Кадыров показал бегущих из Северодонецка раненых иностранных наемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.