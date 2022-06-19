Семь россиян застряли на 30-метровой высоте и попали на видео

Семь человек застряли на 30-метровой высоте в парке аттракционов в Ижевске

Семь человек, в том числе трое детей, застряли 30-метровой высоте в парке аттракционов в Ижевске и попали на видео. Кадры с места в воскресенье, 19 июня, публикует МЧС России в своем Telegram-канале.

Сообщение об остановке аттракциона в одном из городских парков поступило около 16:00 по московскому времени. Россиян сняли спасатели с помощью подъемника. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Причины поломки карусели выясняются.

В июне 2021 года аттракцион «Камикадзе» в городском парке «Лукоморье» в Саратове завис вместе с людьми в воздухе. Посетители провисели вниз головой около пяти-семи минут и кричали.

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