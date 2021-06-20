Зависший с россиянами вниз головой аттракцион сняли на видео

Аттракцион «Камикадзе» в городском парке «Лукоморье» в Саратове завис вместе с россиянами в воздухе. Видео, снятое очевидцами, появилось на странице @saratovonline в Instagram.

В записи говорится, что посетители провели вниз головой около пяти-семи минут. На опубликованных кадрах слышны крики застрявших на экстремальной карусели людей. При этом автор видео описала происходящее словом «ужас».

О причинах поломки не сообщается. Горожане возмутились произошедшим в комментариях под видео: «Ужас просто! Все аттракционы должны проверять! Инфаркт стукнет», «В суд пусть подают на парк развлечений за моральный ущерб с риском для жизни», «Бедные люди. В такую жару верх ногами семь минут». Некоторые россияне сообщили, что «Камикадзе» «виснет» не первый раз, и отметили, что все аттракционы в парке «давно пора менять».

30 мая возле торгового центра «Район» в Барнауле лопнул батут из-за давления воздуха, а часть находившихся на нем детей упали и получили травмы. Две девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.