Одну из пострадавших из-за лопнувшего батута в Барнауле девочку подключили к ИВЛ

Раскрыто состояние двух девочек 2017 года рождения, пострадавших из-за лопнувшего батута в Барнауле. Подробности сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Состояние детей оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации. Одна из девочек находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Реанимационными бригадами дети были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», — уточнили в минздраве.

30 мая возле торгового центра «Район» в Барнауле лопнул батут из-за давления воздуха, а часть находившихся на нем детей упали и получили травмы. Две девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Момент инцидента попал на видео. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.