В России подросток в свой день рождения сломал позвоночник в парке аттракционов

В Санкт-Петербурге подросток в свой день рождения прокатился на американских горках в парке аттракционов «Диво-остров» и сломал позвоночник. Об этом пишет «Фонтанка».

Случай произошел 23 мая. После того как мальчик прокатился на американских горках, ему стало плохо. Скорую вызвали не сразу, но при обращении к медикам ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Теперь парк аттракционов проверит прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Чегемском районе Кабардино-Балкарии на аттракционе по прыжкам со скалы погибла девушка. Организаторами не была рассчитана длина веревки, и во время прыжка девушка получила смертельный удар о скалы.