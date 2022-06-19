Зеленскому позволят выбрать страну-представителя Украины в России

Президент Украины Зеленский выберет страну-представителя в России для решения вопроса виз

Президенту Украину Владимиру Зеленскому дадут возможность выбрать страну, которая будет представлять интересы Киева в России для решения визовых вопросов. Об этом заявил министр кабмина Украины Олег Немчинов. Цитату приводит ТАСС.

Немчинов подчеркнул, что у Украины уже есть действующие соглашения с некими визовыми центрами в России. Кроме того, президенту Украины поступит предложение избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в РФ.

17 июня руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. Лидер страны поддержал соответствующую петицию граждан с требованием введения виз еще в мае, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.