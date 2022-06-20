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Российская актриса назвала недостаток Москвы

Актриса Полина Ауг заявила, что в Москве ее не устраивает ситуация с пробками

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Полина Ауг рассказала, что в Москве ее не устраивает ситуация с дорожным движением, из-за которой она может опоздать на важную встречу. Недостаток столицы она назвала в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актриса отметила, что за последнее десятилетие изменился внешний облик Москвы. Однако жители вынуждены проводить большое количество времени в пробках. Ауг отметила, что иногда добирается до дома на общественном транспорте.

«Эта ситуация с каждым годом только ухудшается. Казалось бы, где-то строят какие-то развилки дорог, но все это как-то очень медленно. Хотелось бы передвигаться чуть более динамично и спокойно на машине», — отметила актриса.

В январе 2022 года популярная российская телеведущая Лариса Вербицкая выступила против огромных пробок на дорогах Москвы. Она отметила, что проблемы с дорожным движением не всегда появляются по вине автомобилистов. В качестве способа решения проблемы Вербицкая предложила использовать искусственный интеллект.

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