Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4

Минобороны Австралии заявило об отправке Украине первых четырех бронетранспортеров M113AS4

Австралия отправила Украине первые четыре из обещанных 14 бронетранспортеров M113AS4. Об этом заявило минобороны страны, передает РИА Новости.

Боевые машины покинули базу Королевских военно-воздушных сил в Эмберли на минувшей неделе. «Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины — первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия», — говорится в сообщении.

Пакет помощи Киеву включает поддержку на сумму более 285 австралийских долларов (около 198 миллионов долларов США), государству будут предоставлены бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, а также беспилотники, противотанковые вооружения, боеприпасы и личное снаряжение.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что один из бронетранспортеров Bushmaster, которые Австралия отправила на Украину, нашли сгоревшим в Донбассе. Об отправке этих машин стало известно в апреле. Бронетранспортеры получили дистанционно управляемые боевые модули с автоматическими гранатометами Mark 19.