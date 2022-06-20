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Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4

Минобороны Австралии заявило об отправке Украине первых четырех бронетранспортеров M113AS4

Фото: Unsplash.com

Австралия отправила Украине первые четыре из обещанных 14 бронетранспортеров M113AS4. Об этом заявило минобороны страны, передает РИА Новости.

Боевые машины покинули базу Королевских военно-воздушных сил в Эмберли на минувшей неделе. «Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины — первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия», — говорится в сообщении.

Пакет помощи Киеву включает поддержку на сумму более 285 австралийских долларов (около 198 миллионов долларов США), государству будут предоставлены бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, а также беспилотники, противотанковые вооружения, боеприпасы и личное снаряжение.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что один из бронетранспортеров Bushmaster, которые Австралия отправила на Украину, нашли сгоревшим в Донбассе. Об отправке этих машин стало известно в апреле. Бронетранспортеры получили дистанционно управляемые боевые модули с автоматическими гранатометами Mark 19.

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Марина Совина
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