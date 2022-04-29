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Украина получила бронетранспортеры Bushmaster

Австралия передала Украине бронетранспортеры Bushmaster

Фото: Russell Freeman / Reuters

Украинские военные получили австралийские бронетранспортеры Bushmaster. Часть машин оснастили боевыми модулями с американскими гранатометами. Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал ролик, демонстрирующий БТР. На запись обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что часть бронетранспортеров получила дистанционно управляемые боевые модули с автоматическими гранатометами Mark 19 калибра 40 миллиметров. Также Австралия поставила бронетранспортеры с пулеметами.

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Опытный образец Bushmaster изготовили в 1996 году, а массовое производство машины началось в 2005 году. Базовая версия бронетранспортера обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра и может выдержать взрыв мины мощностью до 9,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Машина получила дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил.

Недостатком бронетранспортеров Bushmaster считается недостаточная проходимость и правое расположение руля, отмечает издание.

В апреле в Иране показали модернизированный бронетранспортер БТР-60ПБ с шестиствольным пулеметом Akhgar.

Ранее в том же месяце российские военные захватили бронетранспортер AT105 Saxon британского производства в Харьковской области.

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Даниил Иринин
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