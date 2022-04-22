В Иране показали модернизированный БТР-60ПБ с шестиствольным пулеметом

В Иране показали модернизированный бронетранспортер БТР-60ПБ на параде в честь Дня армии. Машина советского производства получила шестиствольный пулемет. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Стандартная башня бронетранспортера уступила место новой турели с шестиствольным пулеметом Akhgar. Также боевой модуль получил видеокамеру. Иранский пулемет является копией американского M134 Minigun. Электрический привод поворота блока стволов обеспечивает скорострельность до 6000 выстрелов в минуту.

БТР-60ПБ стал развитием БТР-60П, который приняли на вооружение в 1959 году. Машина получила башню с пулеметами КПВТ и ПКТ.

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