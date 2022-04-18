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В Сирии заметили новую версию БРДМ-2

В Сирии заметили модернизированную в России бронемашину БРДМ-2МС

Фото: SANA

Модернизированную в России версию бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 заметили в Сирии. БРДМ-2МС продемонстрировали в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Сирии. На снимки, опубликованные сирийским агентством SANA, обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что Сирия эксплуатирует БРДМ-2 более пятидесяти лет. Машины используют для сопровождения транспортных колонн и патрулирования улиц. Также сирийские военные используют самоходные противотанковые комплексы на базе БРДМ-2.

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БРДМ-2МС отличается от базовой модели отсутствием дополнительных колес. Модернизированная машина получила два дополнительных люка. Также БРДМ-2МС оснастили новой системой управления огнем, камерами кругового обзора и комплектом дополнительной защиты.

В феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» проходит финальный этап стрельбовых испытаний.

Ранее в том же месяце иранское агентство Tasnim сообщило, что боевые машины пехоты БМП-1 Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получат необитаемый боевой модуль.

В январе на полигоне в Сирии прошли учения правительственных сил. Сирийские гранатометчики поражали остовы немецких танков Pz.Kpfw. IV времен Второй мировой войны.

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Даниил Иринин
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