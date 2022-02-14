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В Иране модернизировали советскую БМП-1

Иранские БМП-1 советского производства получат новый боевой модуль

Фото: Tasnim News / tasnimnews.com

Боевые машины пехоты БМП-1 советского производства модернизировали в Иране. Для машин Корпуса стражей исламской революции (КСИР) разработали новый боевой модуль. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство Tasnim.

Новый комплекс вооружения разработали специалисты Организации исследования и самообеспечения сухопутных сил (КСИР). Необитаемый боевой модуль оснастили современной системой управления огнем.

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Иранский модуль получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулеметы ПКТ и НСВТ, а также автоматический гранатомет. В дальнейшем боевой модуль планируют оснастить противотанковым оружием.

Военный эксперт Юрий Лямин предположил, что боекомплект модуля иранских БМП изолирован от находящихся в машине военнослужащих, а место наводчика расположено под модулем.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) рассказали о модернизированных БМП. Подразделение ВВО получит БМП-1АМ «Басурманин» с новым боевым модулем. Усовершенствованную машину оснастили установкой с пушкой 2А72 и пулеметом ПКТМ.

В декабре 2021 года агентство Tasnim сообщило о применении нового танка Karrar на учениях КСИР. В основе иранского танка лежит советский Т-72М.

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Даниил Иринин
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