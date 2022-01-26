На учениях в Сирии поразили немецкий танк времен Второй мировой войны

На полигоне в Сирии прошли учения правительственных сил. В маневрах под контролем российских инструкторов использовали немецкие танки времен Второй мировой войны. Об этом сообщают «Известия».

Полигон Джибаб в провинции Дераа оснащен образцами устаревшей военной техники, которые используют в качестве учебных пособий. На учениях сирийские гранатометчики поражали остовы немецких танков Pz.Kpfw. IV времен Второй мировой войны.

По результатам занятий военные решили проводить учения с историческими пособиями на полигоне Джибаб регулярно.

Немецкий средний танк Panzerkampfwagen IV (Pz.Kpfw. IV) производили в Германии с 1937 по 1945 год. После Второй мировой войны в ряде стран эксплуатацию танков продолжили. В 1950-х годах сирийское правительство купило Pz.Kpfw. IV в Чехословакии. Также Сирия эксплуатировала немецкие танки, приобретенные в Испании и Франции.

В декабре британский историк назвал лучший танк Второй мировой войны. По его мнению, лучшей машиной был американский M4 Sherman.

В октябре в Сирии заметили советский грузовик ЗИЛ-131 с советской зенитной пушкой С-60. Импровизированную артиллерийскую установку увидели в колонне правительственных войск.