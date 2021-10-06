В ходе передвижения подразделений правительственных войск в Сирии заметили советский грузовик с пушкой. На видео, демонстрирующем переброску техники в провинцию Идлиб, обнаружили зенитную установку на базе ЗИЛ-131. Запись опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

Видео демонстрирует разнообразный парк техники сирийских правительственных войск. Так, оператор запечатлел импровизированную зенитную установку на базе советского грузовика ЗИЛ-131.

Машина представляет собой автоматическую пушку АЗП-57 калибра 57 миллиметров, которую установили на шасси грузовика повышенной проходимости ЗИЛ-131. Орудие является частью советского зенитного комплекса С-60.

Автоматическая пушка позволяет поражать цели на высоте до 5000 метров. Практическая скорострельность АЗП-57 на уровне 70 выстрелов в минуту позволяет поражать цели, летящие со скоростью до 300 метров в секунду. Также снаряды калибра 57 миллиметров могут поражать легкобронированную технику.

Ранее в рядах правительственных сил Сирии заметили импровизированный бронеавтомобиль. В основе машины лежит легкий грузовик, который оснастили дополнительной защитой кабины и ходовой части.