На параде в Индии показали советский плавающий танк

В среду в индийском Нью-Дели состоялся парад, который приурочили ко Дню Республики. В строю прошли современные и снятые с вооружения образцы военной техники. Советский плавающий танк ПТ-76 возглавил шествие исторической техники. Запись парада опубликовало Министерство обороны Индии.

В исторической части парада продемонстрировали машины, которые индийские военные применяли в боевых действиях. Первым прошел плавающий танк ПТ-76 советского производства. В 1960-х годах СССР поставил в Индию 178 плавающих машин.

ПТ-76 применяли в ходе индо-пакистанских войн. Советские машины противостояли танкам M24 Chaffee и M48 Patton американского производства, которые использовали пакистанские военные.

Также на параде показали боевые машины пехоты советского производства БМП-1 и плавающие бронетранспортеры БТР-50.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что испытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершат в 2022 году.

В октябре модернизированные плавающие танки ПТ-76 показали в Индонезии. Боевые машины получили новое орудие, двигатель и современные прицельные приспособления, которые позволяют поражать цели на расстоянии до шести тысяч метров.