В Индонезии показали советские плавающие танки

Плавающие танки ПТ-76 продолжают эксплуатировать в морской пехоте и сухопутных войсках Индонезии. Судя по опубликованным снимкам, советские машины модернизировали. Об этом сообщает «Российская газета».
С 1962 года Индонезия получила около ста плавающих танков. 55 машин продолжают службу в Корпусе морской пехоты ВМС Индонезии, а 12 танков используют в сухопутных войсках. На опубликованных снимках военные показали модернизированные варианты ПТ-76.
Издание отмечает, что машины получили новый прицел с лазерным дальномером и пассивным ночным каналом. Советское орудие Д-56Т калибра 76 миллиметров уступило место современной 90-миллиметровой пушке Cockerill Mk III A-2. Новое вооружение позволяет ПТ-76 поражать цели на дальности до 6000 метров. В свою очередь, советский спаренный пулемет СГМТ заменили бельгийским GPMG.
Также индонезийские танки получили новый двигатель Detroit Diesel 6V92T, который позволил повысить максимальную скорость машины до 58 километров в час.
В сентябре появились снимки процесса капитального ремонта ПТ-76 во Вьетнаме. Восстановление машин проходит на заводе X70, который относится к Морскому инженерному департаменту.
В августе портал Sandbox написал о советском лазерном танке. Авторы материала отметили, что машина 1К17 «Сжатие» предназначалась для выведения из строя систем наведения ракет противника.