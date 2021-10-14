В Сербии показали модернизированный танк M-84

Модернизированный танк M-84 показали на выставке «Партнер-2021» в Белграде (Сербия). M-84АС2 получил модернизированную систему управления огнем (СУО), новые приборы наблюдения и динамическую защиту. Об этом сообщает Army Recognition.

Базовая версия M-84 основана на конструкции лицензионной копии советского танка Т-72М, которую выпускали в Югославии. Танк получил гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров с автоматом заряжания. Основное орудие дополнял спаренный пулемет и зенитный пулемет у люка командира.

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Представленный модернизированный танк оснастили пулеметной установкой с дистанционным управлением. Также M-84АС2 получил цифровую систему связи и навигации.

В СУО танка М-84АС2 интегрировали прицел наводчика с оптическим каналом, лазерным дальномером и тепловизором третьего поколения. Панорамный прибор наблюдения командира также оснастили тепловизором и дальномером. Это позволяет наводчику и командиру захватывать разные цели.

Защищенность М-84АС2 обеспечивают блоки динамической защиты нового поколения и решетчатые экраны. Для защиты от управляемых ракет танк оснастили датчиками лазерного облучения. При наведении вражеского боеприпаса система автоматически ставит дымовую завесу для маскировки машины.

Ранее в Сербии показали версию бронетранспортера Lazar III с российскими боевыми модулями. На выставке «Партнер-2021» в Белграде продемонстрировали машину с 30-миллиметровой пушкой и версию с орудием калибра 57 миллиметров.