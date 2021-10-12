В Сербии представили бронетранспортер Lazar III с российскими боевыми модулями

В ходе выставки «Партнер-2021» в Белграде (Сербия) компания «Югоимпорт (Yugoimport) представила новые версии бронетранспортера Lazar III A1. Сербская бронетехника получила российское вооружение в составе новых боевых модулей. Об этом сообщает ТАСС.

Новую версию Lazar III оснастили дистанционно управляемым боевым модулем 32В01 с пушкой калибра 30 миллиметров. Также на выставке показали версию с необитаемым боевым модулем, который получил орудие калибра 57 миллиметров. Модули разработаны российским ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»).

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Бронетранспортер Lazar III стоит на вооружении армейских подразделений и жандармерии Сербии. Штатная модификация машины оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. Новая версия Lazar III с тяжелым вооружением позволяет отнести машину к категории боевых машин пехоты (БМП).

Источник ТАСС в сербском ОПК отметил, что российские боевые модули повысят огневую мощь и экспортный потенциал Lazar III. «Это позволит ему бороться с полным спектром целей на поле боя, за исключением тяжелой бронетехники», — пояснил он.

Ранее стало известно о начале испытаний нового покрытия для российской бронетехники. Разработка позволит менять цвет, подстраиваясь под окружающий ландшафт. Согласно данным источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, в основе покрытия лежит использование электрохромных материалов.

В сентябре российские военные применили новые БМП Б-19 на учениях «Запад-2021», сообщает «Российская газета». Машина получила боевой модуль «Эпоха» с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров и двумя типами ракет.