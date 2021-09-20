В Йемене пикап Toyota вооружили башней от БТР-80А

Йеменские хуситы установили башню от БТР-80А на пикап Toyota Land Cruiser

В Йемене повстанцы-хуситы создали импровизированную боевую машину пехоты, установив башню от бронетранспортера БТР-80А на пикап Toyota Land Cruiser. Машина получила боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом. Об этом сообщает Defence Blog.

Основой импровизированной БМП послужил пикап Toyota Land Cruiser серии 70, доработанный иорданским национальным оборонно-промышленным холдингом KADDB. Так, лобовое стекло машины дополнительно укрепили блоками бронестекол, а размер боковых стекол уменьшили.

Главным отличием машины от серийных аналогов стал модуль БППУ-1, разработанный специалистами ОАО «Муромтепловоз». Модуль оснащен автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и спаренным пулеметом ПКТМ калибра 7,62 миллиметра. Орудийная установка получила дневной и ночной прицелы, что позволяет вести огонь в любое время суток.

Изначально модуль БППУ-1 устанавливали на модернизированный БТР-80А, который разработали в начале 1990-х годов. До начала гражданской войны оборонное ведомство Йемена приобрело более 90 бронетранспортеров в России.

Ранее стало известно, что списанная бронетехника имитировала атаку вероятного противника на стратегических учениях «Запад-2021». Танки Т-80У и бронетранспортеры БТР-70 были уничтожены танкистами и бойцами мотострелковых подразделений.