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В Польше назвали число танков у России

Defence24: Россия располагает около 3500 танками
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

В настоящее время Россия располагает около 3500 танками, 7300 боевыми машинами пехоты и 4500 бронетранспортерами, а также 4800 артиллерийскими системами, минометами и реактивными системами залпового огня, утверждает польское издание Defence24.

Издание, ссылаясь на открытые данные Минобороны России, назвало количество боевых машин, которые в 2021 году получит российская армия: более 90 танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, около 80 танков Т-80БВМ с газотурбинным двигателем, около 70 танков Т-90М «Прорыв», более 120 единиц БМП-3, свыше 280 модернизированных БМП-2 с боевым модулем «Бережок» и около 300 транспортеров БТР-82А и БТР-82АМ.

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«Как можно догадаться, в эти цифры, вероятно, не входят машины, предназначенные для морской пехоты (например, БМП-3Ф) и воздушно-десантных войск (например, БМД-4 и БТР-МДМ "Ракушка")», — пишет издание.

Defence24 затруднятся назвать среди вышеперечисленных доли абсолютно новых и модернизированных боевых машин, допуская, что лишь Т-90М «Прорыв», БМП-3 и БТР-82А «могут быть полностью новыми». «Безусловно, все БМП-2М и БТР-82АМ восстановлены из старых БМП-2 и БТР-80», — уверяет издание.

Согласно Defence24, «сухопутные войска России, а также ее воздушно-десантные и военно-морские силы по-прежнему являются одними из крупнейших в мире и по своим размерам сопоставимы только с соответствующими силами США и Китая».

В сентябре издание написало, что в ходе основного этапа стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области, за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, была показана боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха», который оказался «незаметной революцией».

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