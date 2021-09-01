В Польше рассказали о неспособности России «ответить взаимностью» НАТО

Разведывательная авиация России настолько слаба, что не способна «ответить взаимностью» на полеты разведывательных самолетов и беспилотников стран НАТО вдоль российских границ, утверждает польское издание Defence24.

«Отдельные российские разведывательные самолеты, такие как Ил-20, очень старые и их очень мало (буквально несколько или десяток исправных). Нынешние российские подразделения воздушной разведки — лишь тень этого типа авиации времен СССР», — говорится в публикации.

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Там же рассказывается, что «немного лучше у России ситуация с тактическими самолетами-разведчиками, такими как Су-24МР (их несколько десятков)», однако отмечается, что последние «предназначены для разведки во время боевых действий, заключающейся в прямом полете над территорией противника, а не патрулировании его границ».

Defence24 пишет, что разведывательная деятельность Военно-воздушных сил (ВВС) стран НАТО и Швеции вокруг Калининградской области чрезвычайно важна для безопасности Польши. «Она обеспечивает постоянный поток информации о российских вооруженных силах в этом районе и дает надежду на раннее обнаружение возможных российских приготовлений к неожиданным военным операциям», — заключается в публикации.

В августе портал Defence24 написал, что ВВС России находятся в «последнем моменте перед великим регрессом». «Военно-воздушные силы Российской Федерации продолжают оставаться вторыми по величине военно-воздушными силами мира, но с каждым годом их позиции становятся все слабее. Сотни самолетов, унаследованных от Советского Союза, неизбежно будут вынуждены прекратить службу, и их ничто не заменит. По финансовым и техническим причинам, а также из-за слабости российской промышленности», — говорилось в публикации издания.