В Польше рассказали о доступе Японии к данным российского Су-30

Силы самообороны Японии в ходе совместных тренировок с летчиками индийских Су-30МКИ получат доступ к данным этого истребителя российской разработки, пишет польский портал Defence24.

Издание пишет, что соответствующие тренировки должны состояться в конце 2021 года на одной из баз в Японии. В публикации утверждается, что целью японской стороны является отслеживание таких характеристик Су-30МКИ, как дальность полета, расход топлива, маневренность, способы поддержания истребителя в эксплуатации и время, необходимое для подготовки машины к полету.

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«Также будут изучены радиолокационные сигнатуры Су-30 при разных углах атаки, и японские пилоты также должны быть допущены к полетам как минимум в качестве пассажиров двухместного Су-30МКИ», — пишет издание.

Defence24 отмечает, что Су-30, на основе которого созданы Су-30МКИ, имеются в распоряжении не только России, но и Китая. «Поэтому лучшее понимание этой конструкции имеет решающее значение для японцев и гораздо важнее, чем воздушное сотрудничество, проводимое с 2018 года между индийской и японской авиацией», — заключается в публикации.

В августе портал Defence24 написал, что Военно-воздушные силы России находятся в «последнем моменте перед великим регрессом». «Военно-воздушные силы Российской Федерации продолжают оставаться вторыми по величине военно-воздушными силами мира, но с каждым годом их позиции становятся все слабее. Сотни самолетов, унаследованных от Советского Союза, неизбежно будут вынуждены прекратить службу, и их ничто не заменит. По финансовым и техническим причинам, а также из-за слабости российской промышленности», — говорилось в публикации издания.