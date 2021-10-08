Французский танкист раскрыл секрет танка Leclerc на форуме российской игры

Часть документов с характеристиками танка Leclerc опубликовали на форуме игры War Thunder

На форуме российской игры War Thunder раскрыли секрет французского танка Leclerc. Игрок, который представился бывшим танкистом, опубликовал часть документации танка. Пользователь форума пытался доказать недостоверность характеристик машины, отображенных в игре. Об этом сообщает портал UK Defence Journal.

Игра War Thunder посвящена сражениям с участием современной военной техники. Часть машин, представленных в симуляторе, до сих пор состоит на вооружении, поэтому большинство характеристик машин засекречены. По этой причине создатели игры вынуждены допускать неточности.

Один из игроков обнаружил, что скорость поворота башни танка Leclerc, указанная в игре, отличается от характеристик реального прототипа. В качестве доказательства он разместил на форуме часть руководства к танку.

Через некоторое время модераторы форума удалили размещенные документы. Администрация площадки подчеркнула, что публикация засекреченных документов о бронетехнике в открытом доступе может навредить людям, которые эксплуатируют эти машины.

Ранее на форуме War Thunder разместили выдержки из пособия по техническому обслуживанию британской военной техники. Игрок опубликовал документы, которые описывали особенности конструкции танка Challenger 2.