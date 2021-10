Популярная игра сломала видеокарты геймеров

Геймеры и журналисты рассказали о поломке видеокарт после запуска новой многопользовательской игры New World от Amazon. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Случаи поломок подтвердил, в том числе производитель видеокарт на базе графических процессоров Nvidia EVGA. Также о выходе из строя редакционной видеокарты во время теста New World рассказали журналисты портала WinFuture.

Как заметили авторы, сперва представители компании EVGA заявили, что поломка происходит из-за дефекта пайки в цепи питания у ранних образцов видеокарт. Однако спустя какое-то время в сети появились сообщения от пользователей оборудования других производителей — AMD и Gigabyte. Журналисты WinFuture сообщили, что их видеокарта GeForce RTX 3090 сгорела во время настройки графики в меню популярного тайтла.

По словам энтузиастов, проблема происходит из-за высочайшей нагрузки на оборудование в попытке последнего отрисовать и прогрузить сложные элементы графики. Пользователи заметили, что перед выходом видеокарт из строя вентиляторы устройств переходили на максимальный режим работы.

Специалисты отметили, что подобная проблема существовала на этапе бета-теста игры. Она была связана с тем, что New World допускала отображение неограниченной частоты кадров. В результате этого увеличивалось энергопотребление, и возрастал риск поломки видеокарты.

Ранее читатели авторитетного портала IGN выбрали лучший тайтл за всю историю видеоигр. Им оказался God of War 2018 года выпуска, также в топ-4 вошли Grand Theft Avto V и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.