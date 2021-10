Названа лучшая игра в истории

Читатели авторитетного портала IGN назвали God of War 2018 года лучшей игрой всех времен. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисты медиа проводили выборы лучшей игры при поддержке видеосервиса Hulu и своих читателей. Авторы расставили 64 тайтла в турнирной сетке, а затем на протяжении месяца сталкивали их между собой и предлагали пользователям выбрать лучшую игру. По результатам голосования победила God of War.

В турнирной сетке вышедший в 2018 году эксклюзив для PlayStation 4, согласно голосованию, обошел StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Avto: San Andreas. В финальном голосовании God of War опередил Grand Theft Avto V, которая заняла второе место. В четверку лучших игр за всю историю кроме тайтла от Santa Monica Studio и игры серии GTA также вошла The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

По словам журналистов, победитель соревнования в финале набрал 82 тысячи голосов. Однако лидером по количеству полученных голосов оказалась The Legend of Zelda: Breath of the Wild. За все время виртуального состязания издание IGN получило 26,1 миллиона голосов от геймеров.

В январе агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры года. Лучшим тайтлом был признан The Last of Us Part II, в топ-3 также вошли Ghost of Tsushima и Cyberpunk 2077.