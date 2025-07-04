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11:01, 4 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали грозу и сильный ветер

МЧС: В столице ожидается ветер и гроза
Мария Черкасова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Москве в пятницу, 4 июля, ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также порывистый ветер. Об этом в Telegram-канале сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 11:00 до 18:00. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Москвичам посоветовали быть осторожными, снизить скорость движения при управлении автомобилем, находясь на улице в непогоду, не укрываться под шаткими конструкциями.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет июльского наводнения. Вода уже начала затапливать Сестрорецк в пригороде города — он находится по ту сторону дамбы.

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