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11:00, 4 июля 2025Культура

Дочь Алсу отказалась от музыкальной карьеры

KP.RU: Дочь певицы Алсу отказалась от музыкальной карьеры в пользу учебы в США
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла отказалась от музыкальной карьеры в пользу поступления на юридический факультет в один из университетов США. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что дочь артистки раньше пела. «Микелла сейчас сделала акцент на учебе, и у нее прекрасные результаты. При этом дочка не оставляет мечту — параллельно продолжает заниматься музыкой (это ее любовь и страсть)», — рассказывала Алсу, подчеркнув, что музыкальная карьера нестабильна и «похожа на лотерею».

Ранее сообщалось, что Алсу через суд смогла сохранить свое сценическое имя.

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