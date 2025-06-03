Алсу сохранила свое имя через суд

Певица Алсу заключила мировое соглашение на использование сценического имени

Певица Алсу через суд смогла сохранить свое сценическое имя. Об этом сообщает Пятый канал.

«Суд по интеллектуальным правам одобрил мировое соглашение, которое заключили ООО "АктивТестГрупп" из Санкт-Петербурга и певица Алсу», — говорится в материале. Уточняется, что третьим участником в деле была Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Дополнительные подробности не раскрываются.

По информации источника, «АктивТестГрупп» претендовала на право использовать псевдоним исполнительницы для продвижения своих товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что Алсу и ее бывший муж бизнесмен Ян Абрамов заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы.