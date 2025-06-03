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15:38, 3 июня 2025Культура

Алсу сохранила свое имя через суд

Певица Алсу заключила мировое соглашение на использование сценического имени
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Алсу через суд смогла сохранить свое сценическое имя. Об этом сообщает Пятый канал.

«Суд по интеллектуальным правам одобрил мировое соглашение, которое заключили ООО "АктивТестГрупп" из Санкт-Петербурга и певица Алсу», — говорится в материале. Уточняется, что третьим участником в деле была Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Дополнительные подробности не раскрываются.

По информации источника, «АктивТестГрупп» претендовала на право использовать псевдоним исполнительницы для продвижения своих товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что Алсу и ее бывший муж бизнесмен Ян Абрамов заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы.

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