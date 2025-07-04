Вера Брежнева объявила о собственной кончине

Певица Вера Брежнева призвала не верить сообщениям о ее кончине

Украинская певица Вера Брежнева призвала поклонников не верить сообщениям о ее скоропостижном уходе. Публикацию артистка разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница опубликовала текст: «К сожалению, это конец. Веры больше нет!». Спустя некоторое время экс-солистка группы «ВИА Гра» назвала все подобные новости фейком.

«Пока вы переходите по ссылке, это будет работать! Не ведитесь!» — написала Брежнева. Артистка призвала фанатов не распространять сообщения, которые периодически появляются в соцсетях.

Ранее Брежнева поблагодарила своего бывшего мужа, продюсера Константина Меладзе после его заявления о роспуске группы «ВИА Гра». Певица являлась участницей коллектива с 2003-го по 2007 год.