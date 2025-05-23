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15:42, 23 мая 2025Культура

Брежнева обратилась к Меладзе после роспуска группы «ВИА Гра»

Вера Брежнева поблагодарила Константина Меладзе после роспуска группы «ВИА Гра»
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская певица Вера Брежнева поблагодарила своего бывшего мужа Константина Меладзе после его заявления о роспуске группы «ВИА Гра». Комментарий она оставила на странице продюсера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Благодарю за все», — написала артистка под постом экс-супруга.

Брежнева являлась участницей коллектива с 2003-го по 2007 год. В 2015-м певица вышла замуж за Константина Меладзе. В октябре 2023 года исполнительница подтвердила информацию о разводе. Она также призналась, что на фоне расставания с мужем у нее развилась депрессия.

Ранее Константин Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра», представив в соцсетях заключительную песню коллектива. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над проектом в течение 25 лет, и отметил, что не испытывает ностальгии по этому «прекрасному времени».

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