Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева подтвердила информацию о том, что развелась с продюсером Константином Меладзе, в браке с которым состояла с 2015 года. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка рассказала о выпуске своего нового мини-альбома, а также коснулась темы личной жизни. «Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — отметила исполнительница.

Певица и продюсер поженились восемь лет назад в Италии, однако слухи об их романе появились задолго до этого. В тот момент Брежнева еще состояла в группе «ВИА Гра».

По данным StarHit, экс-супруга Меладзе Яна Сумм подозревала мужа в романе на стороне еще в 2005 году, когда была беременна третьим ребенком. Тогда Сумм позвонила Брежневой, однако та заявила, что с Меладзе ее связывают лишь дружеские отношения, как у отца с дочерью.

Ранее российская певица Валерия рассказала об условиях развода с продюсером Иосифом Пригожиным.