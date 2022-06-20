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Пиджаки с широкими плечами вернулись в моду

Vogue: пиджаки с широкими плечами вернулись в моду благодаря показам Balenciaga и Miu Miu

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Ньюболд назвала жакеты с широкими плечами новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, популярная в 1990-х годах вещь вернулась в моду благодаря показам таких люксовых брендов, как Balenciaga и Louis Vuitton, а также коллаборации марок Gucci и Adidas. Среди прочего модный дом Miu Miu представил в своей последней коллекции сочетание упомянутых пиджаков с теннисными платьями, мини-юбками и короткими шелковыми шортами. «Речь не об оверсайз-фасонах, позаимствованных у возлюбленного, а об облегающих пиджаках с широкими плечами», — поясняет специалистка.

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Кроме того, отмечается, что силуэтам с удлиненными подплечниками отдают предпочтение знаменитости Ким Кардашьян, Изабель Юппер и Джастин Бибер. Вдобавок эксперт заявляет, что такие жакеты станут отличным вариантом для прохладного летнего вечера. «Накиньте пиджак на плечи для вечеринки или встречайте в нем закат», — заключает Ньюболд.

Ранее в июне офисная одежда, которая была особенно актуальна в 1990-х годах, вновь стала модной благодаря знаменитостям. Речь идет о предметах гардероба базовых цветов, которые традиционно носят в офис сотрудницы компаний, требующих соблюдения правил дресс-кода. Так, в подборку издания вошли строгие платья, костюмы с юбками, классические брюки, пиджаки, блейзеры, рубашки и комбинезоны. «Данный стиль предполагает официальные, но в то же время подчеркивающие фигуру вещи», — уточнили журналисты.

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Дарья Шляпужникова
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