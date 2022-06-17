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Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни

Glamour: офисные костюмы вновь стали модными благодаря знаменитостям

Фото: Shutterstock

Офисная одежда, которая была особенно актуальна в 1990-х годах, вновь стала модной благодаря знаменитостям. Об этом сообщает американская версия журнала Glamour.

Речь идет о предметах гардероба базовых цветов, которые традиционно носят в офис сотрудницы компаний, требующих соблюдения правил дресс-кода. Так, в подборку издания вошли строгие платья, костюмы с юбками, классические брюки, пиджаки, блейзеры, рубашки и комбинезоны. «Данный стиль предполагает официальные, но в то же время подчеркивающие фигуру вещи», — уточнили журналисты.

Отмечается, что в последние месяцы упомянутому тренду в повседневной жизни следовали многие звезды, среди которых, например, супермодели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Лори Харви, а также актрисы Дакота Джонсон и Наоми Харрис.

Ранее модный редактор портала Who What Wear Жасмин Фокс-Сулиаман назвала одежду в «злодейском» стиле еще одним новым трендом. К изделиям данного типа эксперт отнесла наряды из кожи и латекса, включая перчатки и маски. Подобные предметы гардероба фигурировали, например, в последних коллекциях бренда Balenciaga и американского модельера Кристиана Сириано, который вдохновлялся образами героев фильма «Матрица» братьев Вачовски, отметила журналистка.

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Майя Пономаренко
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