Одежда из латекса в «злодейском» стиле стала новым трендом

Who What Wear: одежда из латекса и высокие сапоги в «злодейском» стиле стали трендом

Модный редактор портала Who What Wear Жасмин Фокс-Сулиаман назвала одежду в «злодейском» стиле новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Так, к изделиям данного типа эксперт отнесла наряды из кожи и латекса, включая перчатки и маски. Подобные предметы гардероба фигурировали, например, в последних коллекциях бренда Balenciaga и американского модельера Кристиана Сириано, который вдохновлялся образами героев фильма «Матрица» братьев Вачовски, отметила журналистка.

Кроме того, в список вошли мини-юбки, массивные чокеры, высокие сапоги, байкерские куртки и цепи, дизайн которых основан на эстетике панк-рока. Данные вещи можно было наблюдать на показах таких марок, как Balmain и Versace. Атрибутами данного стиля также стали кружева и шнуровка. Вдобавок специалистка пояснила, что характерной особенностью тенденции является то, что выбор указанных изделий не зависит от времени года.

По словам Фокс-Сулиаман, термин «жизнь в эпоху злодеев» впервые начали употреблять пользователи TikTok для описания текущего исторического периода с его масштабными проблемами: конфликтами, пандемией и экономической нестабильностью. При этом злодей в данном случае характеризуется как истощенный и обеспокоенный человек, который ставит в приоритет свои потребности, а не угождение другим или следование общественным нормам.

Ранее в июне сообщалось, что эмо-стиль в одежде вернулся в моду на фоне мировых потрясений. Так, менеджер онлайн-платформы Depop Агустина Панцони отметила, что возрождение эмо-нарядов назревало в течение последних нескольких лет. По мнению менеджера, на растущий спрос оказала влияние вновь набравшая популярность музыка в жанре поп-панк, представленная исполнителями MGK, Yungblud, Willow Smith и Olivia Rodrigo. При этом преподаватель направления «мода» в Лондонском колледже современных искусств Серена Ли обосновала подобное явление не только цикличностью моды, но и трагическими событиями мирового масштаба.