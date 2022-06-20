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На российском острове нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

Студенты-биологи на острове Русский нашли кости ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет. Об этом сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.

По его словам, сейчас находку доставили в российский океанариум. Кости находятся в технических помещениях, где с фрагментами останков производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они приехали во Владивосток для изучения находки. «Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском», — отметили в океанариуме.

Ранее уральские палеонтологи обнаружили в реке Сугат в Свердловской области зубы древних акул, которым более 40 миллионов лет. Ученые также нашли зуб барсука, останки этого животного на территории Урала и Сибири почти не встречаются.

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Марина Совина
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