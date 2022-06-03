В реке на Урале нашли зубы древних акул

Уральские палеонтологи нашли в реке Сугат зубы древних акул

Уральские палеонтологи обнаружили в реке Сугат в Свердловской области зубы древних акул, которым более 40 миллионов лет. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые также нашли зуб барсука, останки этого животного на территории Урала и Сибири почти не встречаются.

«Палеонтологи института экологии растений и животных УрО РАН и Уральского федерального университета совместно с волонтерами обнаружили в Свердловской области зубы и кости древних эоценовых животных. Большинству находок 40 миллионов лет. Но есть и более поздние, которые датируются временем среднего или позднего плейстоцена (0,75 - 0,02 миллиона лет). Самые древние находки оказались многочисленными и состоят в основном из зубов акул и скатов и костей рыб», — говорится в сообщении Уральского федерального университета.

Кости нашли в реке Сугат рядом с поселком Талица, 40 миллионов лет назад на этой территории было море. Ученые также обнаружили кости мамонтовой фауны: лягушек, птиц и млекопитающих. Зубы акул и скатов передадут для изучения в лабораторию стратиграфии и палеонтологии УрО РАН.