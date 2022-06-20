Американские наемники рассказали об «абсолютном хаосе» в сражении под Харьковом

Наемник из США рассказал о численном превосходстве российских военных под Харьковом

Бывший военнослужащий США, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в интервью CNN о сражении, свидетелем которого стал 9 июня под Харьковом, когда двое американских наемников Энди Хюйн и Александр Друке были захвачены в плен. Он также сообщил о численном превосходстве российских военных.

Назвавшийся Пипом мужчина поделился, что его подразделение было отправлено на задание к востоку от Харькова, где шло полномасштабное наступление российской бронетехники. Группе пришлось быстро отступить, так как более 100 российских пехотинцев начали наступление. Когда его спросили о том, что случилось с Хюйном и Друке, Пип ответил, что не знает.

Еще один участвовавший в сражении наемник, исполнявший обязанности сержанта, рассказал, что в тот день происходил «абсолютный хаос». «На наши позиции наступало около сотни с лишним пехотинцев. У нас был Т-72, открывавший огонь с расстояния 30-40 метров», — поделился он.

США между тем также не могут подтвердить местоположение третьего отправившегося на Украину наемника — ветерана морской пехоты США Грейди Курпаси. Он вышел на пенсию в ноябре 2021 года. «Мы не знаем, где они находятся, но я хочу повторить: американцы не должны сейчас ехать на Украину», — заявил американский президент Джо Байден.

15 июня издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Хюйн рассказал, что он находился в составе отряда, который относился к разведывательному батальону. В какой-то момент был дан приказ отступать — он и его сослуживец долго шли через лес, а потом сдались российским военным.