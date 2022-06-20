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Жених вложил деньги на свадьбу в криптовалюту, прогорел и пошел грабить магазин

Metro: житель Сандерленда потерял деньги на криптовалюте и попытался ограбить магазин

Житель Великобритании вложил предназначенные на свадьбу деньги в криптовалюту, прогорел, попытался ограбить магазин и попал на видео. Об этом сообщает Metro.

25-летний Луис Кросби из города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, вооружился пневматическим пистолетом и пошел на ограбление через час после того, как сам стал жертвой грабежа в интернете. Жених перевел накопленные на свадьбу деньги в криптовалюту и решил инвестировать их, однако нарвался на мошенников и потерял все средства. Кроме того, он лишился и сбережений, которые должен был потратить на выплаты по аренде дома.

Он зашел в магазин и потребовал у кассира отдать деньги. Как показала запись камеры видеонаблюдения, мужчина высоко поднял воротник, надел шапку и темные очки. Однако сотрудники торговой точки не испугались Кросби, набросились на него, скрутили и удерживали до прибытия полицейских.

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После проверки выяснилось, что ранее Кросби не имел проблем с законом. Более того, его свадьба сорвалась уже во второй раз — в прошлом торжество пришлось отменить из-за пандемии. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Врач, обследовавший подсудимого, заявил, что, хотя у того были проблемы с психикой в прошлом, он всегда характеризовался как очень добрый и отзывчивый человек. Суд пришел к заключению, что попытка ограбления была «импульсивной реакцией на потерю сбережений» и постановил, что Кросби должен будет посещать психиатра и выходить на улицу только в определенное время суток в течение года.

Ранее сообщалось, что в преступник в американском городе Нэшвилл ограбил магазин камер наблюдения и попался благодаря видео с камеры наблюдения. Его нашли в течение нескольких часов после налета.

Что делать?
Никита Савин
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